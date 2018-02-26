Москва продолжит сотрудничать с КНДР вне санкционных рамок

РФ продолжит сотрудничество с КНДР по экономическим направлениям, которые не охвачены санкциями СБ ООН, заявил глава Минвостокразвития, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Галушка.

Он подчеркнул, что Москва будет строго соблюдать режим санкций. «В тех рамках, в которых развитие торгово-экономического сотрудничества возможно, такое развитие будет осуществляться», — пояснил он.

Заявления о попытках РФ нарушить санкционный режим не имеют подтверждения. «Мы не видим подтверждения этим сигналам», — цитирует «Интерфакс» слова министра.

Как писал iz.ru, 23 февраля США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР для противодействия ядерной деятельности Пхеньяна. В санкционный список включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры.

При этом Вашингтон пообещал продолжить усиливать давление на КНДР всеми возможными средствами, в частности, с помощью ООН.