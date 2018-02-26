«Целительница» выманила 220 тыс. рублей у пенсионерки в Орле

Мошенница выманила 220 тыс. рублей у пенсионерки в Орле под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 85-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Было установлено, что к потерпевшей на улице подошла неизвестная женщина и сообщила ей, что на ней порча и, чтобы ее снять, потребуется некая денежная сумма.

По словам пенсионерки, в момент разговора к ним подошла еще одна женщина, якобы случайно проходившая мимо, которая стала благодарить «целительницу» за оказанную ей помощь. Увиденное впечатлило потерпевшую и вызвало доверие к мошеннице. Пожилая женщина передала злоумышленнице 220 тыс. рублей, сообщает InfoOrel.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят розыск подозреваемых и выясняют все обстоятельства произошедшего.