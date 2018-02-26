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Житель Мурманской области хранил дома найденную у озера взрывчатку

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Полицейские задержали жителя Мончегорска, который на попутном транспорте перевозил случайно найденный фрагмент тротиловой шашки.

В правоохранительные органы поступила информация, что житель Мурманской области может хранить дома взрывчатку. Его задержали, когда мужчина на попутках добрался из Мончегорска в Оленегорск. При досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого камнеобразное вещество, экспертиза показала, что это фрагмент тротиловой шашки, сообщает ИА «Би-порт».

Как пояснил мужчина, он нашел взрывчатку на озере вблизи Оленегорска в 2007 году. Подозреваемый планировал использовать фрагмент шашки в личных целях, скорее всего, при ловле рыбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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