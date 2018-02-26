В начале марта в Китае открывается так называемая двойная сессия — 3-го числа на свой ежегодный съезд соберутся члены главного совещательного Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. А уже 5 марта свою сессию проведет орган, чаще именуемый прессой китайским парламентом, — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).

Традиционно китайские «двойные сессии» лишены особых интриг, ведь всё, что торжественно на них одобряется, в реальности принимается за несколько месяцев до этого на различного рода предваряющих пленумах ЦК. И, как правило, с большим вниманием за сессиями следят зарубежные экономисты и бизнесмены, нежели политологи: представляемые премьером КНР ежегодные доклады, очерчивающие основные показатели роста китайской экономики, второй в мире, служат важным индикатором для остальных стран.

В этом году акцент сессии сместился на политику. За несколько дней до съезда парламентариев агентство «Синьхуа» чуть ли не дежурно сообщило о решении руководства Компартии убрать из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд». Если эта поправка будет одобрена ВСНП, а сомнений в этом нет, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, которого на той же сессии должны формально утвердить на второй лидерский срок, сможет переизбраться еще и на третий в 2023 году.

По сути, произошло ровно то, в чем давно и упорно подозревали товарища Си. Разговоры о том, что китайский лидер готовит законодательную почву для продления своих полномочий cверх двух определенных законом сроков, ходили не первый год. Но особенно очевидным такое намерение стало по итогам октябрьского XIX съезда Компартии Китая, который официально вписал имя Си в историю. «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры» стали с тех пор частью партийного устава (сейчас, кстати, эту политическую теорию председателя КНР предлагается прописать также и в конституции страны). Но главным свидетельством того, что Си пришел, что называется, всерьез и надолго, стало отсутствие каких-либо намеков на то, кого готовят в будущие — после 2023 года — председатели КНР и премьеры Госсовета.

Конечно, формально партийный устав не прописывает такую процедуру «преемственности», но прежде наблюдатели безошибочно считывали эту информацию, исходя из новых назначений в Политбюро ЦК КПК. По итогам октябрьского съезда не прозвучало даже примерного ответа на вопрос о будущих преемниках. Теперь же ответ был получен — в виде предложенной отмены ограничений на число сроков для председателя КНР.

На вопрос, зачем нынешнему китайскому лидеру необходимо продление полномочий, довольно просто ответить. 10 лет, отведенных конституцией для нахождения на высшем государственном посту, недостаточный срок для претворения в жизнь масштабных задумок Си Цзиньпина.

С одной стороны, Китай прочно утвердился в качестве второй мощнейшей экономики мира после США. Но с другой — статус экономической сверхдержавы предопределил целый ряд перекосов в экономическом развитии и, главное, далеко не в полной мере конвертировался в благосостояние китайских граждан.

Объявленная война коррупции, ставшая главным знаменем пятилетки правления Си Цзиньпина, уже положила более миллиона голов, но с учетом 1,3-миллиардной численности населения впереди у властей непочатый край работы.

Не менее долгосрочной обещает быть и борьба за здоровую окружающую среду. Плохая экология, по оценкам китайских экономистов, уже обернулась снижением продолжительности жизни китайцев на северо-востоке КНР сразу на пять лет. Эта проблема многие годы подряд входит в тройку главных причин для переживаний граждан страны.

Не менее сложные и масштабные задачи стоят перед руководством КНР и на внешней арене. Активная экспансия Китая, старт которой был дан еще в эпоху Дэна Сяопина, набравшая обороты в XXI веке, нравится далеко не всем в мире. А точнее, не нравится большинству. И молча взирать на утверждение Китая в качестве глобального игрока на международной арене многие не хотят. При этом если раньше открытый вызов Китаю бросали лишь США, то теперь откровенно о необходимости противодействовать влиянию Пекина говорят в Токио, Канберре и Дели. Особенно показателен пример Индии, с которой Китай менее чем за год успел вступить в открытое или плохо скрываемое противостояние как у собственных границ (августовские события на плато Доклам), так и на территории других стран (Бутан, Непал, Мальдивы).

Вброшенная недавно американцами концепция Индо-Тихоокеанского региона — в противовес Азиатско-Тихоокеанскому, Индию исключавшему, — и реинкарнация неформального союза США–Индия–Австралия–Япония (QUAD) с упором на общее решение проблем безопасности в регионе (читай, на противодействие китайцам в Южно-Китайском море и не только) также не дают Пекину повода расслабляться.

И даже соседство в таких организациях, как БРИКС или ШОС, не способно сбить четко обозначившееся обострение в геополитическом соперничестве Пекина и Дели. Не случайно представители Индии тщательно вычеркивают из общих документов ШОС любое упоминание китайского «Одного пояса — Одного Пути», не имея ничего против обсуждений альтернативы этому Пути в рамках QUAD.

В условиях усиливающегося сопротивления заявке Китая на ведущие позиции в мире в Пекине, очевидно, сочли, что переход власти в другие, менее жесткие, чем у Си, руки, гипотетически может перечеркнуть успехи, достигнутые с 2012 года — времени прихода Си Цзиньпина к высшему руководству. А значит, коней на переправе менять не стоит.

Автор — обозреватель «Известий»

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