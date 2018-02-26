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Отмену транспортных маршрутов предлагают согласовывать с горожанами

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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В Госдуме поддержали идею согласования отмены маршрутов общественного транспорта с жителями города. Соответствующие поправки в законодательство предлагает внести Общероссийское объединение пассажиров.

Таким образом, местные власти больше не смогут отменять транспортные маршруты без согласования со специальной комиссией или без одобрения жителей. Данную инициативу уже поддержала депутат Госдумы Наталья Кувшинова, назвав ее «концептуально верной». По словам парламентария, вопрос отмены единственного маршрута должен обсуждаться на общественных слушаниях, а решение должно быть принято с ученом мнения горожан, сообщает НСН со ссылкой на RT. Она добавила, что необходимо более детально проработать соответствующие поправки к закону.

В настоящее время в России установление, изменение и отмена регулярных маршрутов находятся в ведении органов местного самоуправления и исполнительной власти субъектов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро.

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