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Шахтеры на Украине шестые сутки продолжают голодовку из-за долгов по зарплате

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Фото: РИА Новости
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На Украине шестые сутки продолжается забастовка шахтеров госпредприятия «Селидовуголь». Они требуют погашения задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Шестые сутки в помещении Минэнергоугля продолжается протестная акция шахтеров ГП «Селидовуголь». Еще вечером 21 февраля они объявили бессрочную голодовку», — написал Волынец на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что всё это время руководство Минэнергоугля «делает вид, что якобы ничего не происходит и откровенно игнорирует людей».

По его словам, нескольким шахтерам потребовалась медицинская помощь. Он отметил, что люди страдают не только от голода, но и от холода, поскольку помещения Минэнергоугля не отапливаются.

«Шахтеры, решившиеся на такой поступок, безусловно, заслуживают искреннего уважения и самых теплых слов дружеской поддержки от всей нашей профсоюзной семьи», — добавил Волынец.

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