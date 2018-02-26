Прямой эфир

Движение возобновили на двух дорогах в Ставропольском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение возобновили на двух ранее перекрытых дорогах в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по краю.

Сегодня, 26 февраля, были открыты участок дороги транспортного сообщения Преградное–Тахта–Ипатово с нулевого до 18-го км и отрезок дороги Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск– Красногвардейское со 123-го по 89-й км. Участки открыты для всех видов транспорта, сообщает NewsTracker.

Отмечается, что ограничение до сих пор действует на участке с 81-го по 93-й км на подъезде к Новоалександровскому району. На данном отрезке пути работает специальная техника по расчистке проезжей части от снега.

Инспекторы ГИБДД советуют автолюбителям быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут, учитывая обстановку на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ямы на дорогах в Пятигорске «ремонтируют» песком
На ремонт дорог в Тверской области выделят более 1,5 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017