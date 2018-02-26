Движение возобновили на двух дорогах в Ставропольском крае

Движение возобновили на двух ранее перекрытых дорогах в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по краю.

Сегодня, 26 февраля, были открыты участок дороги транспортного сообщения Преградное–Тахта–Ипатово с нулевого до 18-го км и отрезок дороги Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск– Красногвардейское со 123-го по 89-й км. Участки открыты для всех видов транспорта, сообщает NewsTracker.

Отмечается, что ограничение до сих пор действует на участке с 81-го по 93-й км на подъезде к Новоалександровскому району. На данном отрезке пути работает специальная техника по расчистке проезжей части от снега.

Инспекторы ГИБДД советуют автолюбителям быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут, учитывая обстановку на дорогах.