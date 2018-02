Соцсети определили самое ужасное интервью в истории СМИ

Пользователи соцсетей нашли претендента на звание «самого ужасного интервью в истории». Такое определение дано часовому австралийскому ток-шоу «60 минут» с участием премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Ведущий шоу Чарльз Вули половину передачи посвятил сомнительным комплиментам в адрес политика, а вторую — подробно обсуждал беременность главы новозеландского кабмина.

Например, журналист обратил внимание на возраст и внешность женщины. «Я встречал очень много премьер-министров, но никто не был так молод и так привлекателен, а такими же умными были немногие», — заявил Вули в прямом эфире.

Значительную часть шоу он посвятил выяснению даты зачатия будущего ребенка Ардерн, пишет Lenta.ru.

«Комментарии о привлекательности Джасинды Ардерн, похоже, не имеют никакого отношения к ее способностям как национального лидера», — заметил один из пользователей Twitter.

Commenting on @jacindaardern 's level of attractiveness, doesn't seem to be at all relevant to her ability as a nation's leader #60Mins

«Всё, что мы имеем, — это сексистские комментарии о ее внешности и разговоры о ребенке. Тьфу. Абсолютно дерьмовая журналистика. Переключаю канал», — отметил другой.

I assumed #60mins would have a second half of the Jacinda interview after the break that talked about her policies and political achievements. But... nothing. All we got was sexist comments about her looks and baby talk. Ugh. Absolutely shitful journalism... *changes channel* 🙄