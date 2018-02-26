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Соцсети определили самое ужасное интервью в истории СМИ

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Фото: Global Look Press/Shirley Kwok
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Пользователи соцсетей нашли претендента на звание «самого ужасного интервью в истории». Такое определение дано часовому австралийскому ток-шоу «60 минут» с участием премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Ведущий шоу Чарльз Вули половину передачи посвятил сомнительным комплиментам в адрес политика, а вторую — подробно обсуждал беременность главы новозеландского кабмина.

Например, журналист обратил внимание на возраст и внешность женщины. «Я встречал очень много премьер-министров, но никто не был так молод и так привлекателен, а такими же умными были немногие», — заявил Вули в прямом эфире.

Значительную часть шоу он посвятил выяснению даты зачатия будущего ребенка Ардерн, пишет Lenta.ru

«Комментарии о привлекательности Джасинды Ардерн, похоже, не имеют никакого отношения к ее способностям как национального лидера», — заметил один из пользователей Twitter.

«Всё, что мы имеем, — это сексистские комментарии о ее внешности и разговоры о ребенке. Тьфу. Абсолютно дерьмовая журналистика. Переключаю канал», — отметил другой.

Джасинда Ардерн вступила в должность премьер-министра Новой Зеландии осенью 2017 года.

Как писал iz.ru, уже находясь на посту, она заявила о своей беременности, в связи с чем уйдет в декретный отпуск на шесть недель.

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