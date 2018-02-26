Два ребенка пострадали в ДТП в Ульяновске

Крупное ДТП произошло в Инженерном проезде в Ульяновске. Там столкнулись ПАЗ-4234 и Volvo XS60. Двое детей пострадали.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, по предварительным данным, водитель автобуса при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил проезд иномарке. В результате пострадали дети, которые находились в салоне Volvo: 12-летняя девочка и девятилетний мальчик. Дети были госпитализированы.

Портал iz.ru сегодня сообщал о столкновении двух туристических автобусов на юго-западе Канады. Также в аварии участвовали несколько легковых автомобилей и две фуры. Пострадали около 40 человек.