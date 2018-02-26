Прямой эфир

Два ребенка пострадали в ДТП в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупное ДТП произошло в Инженерном проезде в Ульяновске. Там столкнулись ПАЗ-4234 и Volvo XS60. Двое детей пострадали.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, по предварительным данным, водитель автобуса при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил проезд иномарке. В результате пострадали дети, которые находились в салоне Volvo: 12-летняя девочка и девятилетний мальчик. Дети были госпитализированы.

Портал iz.ru сегодня сообщал о столкновении двух туристических автобусов на юго-западе Канады. Также в аварии участвовали несколько легковых автомобилей и две фуры. Пострадали около 40 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Челябинском
Три человека погибли в ДТП с молоковозом и лесовозом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017