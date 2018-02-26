Скончался дипломат и академик РАН Сергей Тихвинский

Советский и российский ученый Российской академии наук Сергей Тихвинский скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает сайт РАН Института Дальнего Востока.

Ученого не стало в понедельник, 26 февраля. Причиной смерти послужила тяжелая и продолжительная болезнь, сообщает телеканал «360». До последних дней он продолжал активно заниматься научной деятельностью, возглавлял коллектив китаеведов.

Сергей Тихвинский был известным российским ученым-китаеведом, историком и кадровым дипломатом и специалистом в области международных отношений. Кроме того, Тихвинский работал на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании, Генеральной Ассамблее ООН. Именно через него как через генконсула СССР 2 октября 1949 года СССР признал КНР на следующий день после ее провозглашения и установил с ней дипломатические отношения, сообщает ТАСС.

Тихвинский дважды был удостоен Государственных премий: СССР в 1982 году и РФ — в 1999-м. Кроме того, он занимал пост ректора Дипломатической академии с 1980 по 1986 год. После этого он возглавил кафедру истории стран Востока в МГИМО и стал членом исполнительного комитета ЮНЕСКО от СССР. После распада Советского Союза являлся главным научным сотрудником Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН.