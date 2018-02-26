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Разыскиваемого в 30 странах хакера задержали в Киеве

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Киеве полицейские задержали объявленного в розыск в 30 странах мира основателя международной преступной киберсети Avalanche. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. 

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У задержанного изъяли паспорт на чужое имя, ноутбук, деньги и флеш-накопители. Суд города Полтавы изберет мужчине меру пресечения 26 февраля. 

Как отмечается на сайте украинского МВД, мужчину уже задерживали по подозрению в организации хакерской сети в 2016 году Полтаве. Тогда городской суд отказался арестовать его, в итоге подозреваемый исчез и был объявлен в международный розыск. 

По данным правоохранителей, сеть Avalanche работала на протяжении семи лет. Пр этом в Германии деятельность Avalanche причинила ущерб в €6 млн.

Согласно по предварительным подсчетам, суммарный ущерб от кибератак Avalanche по всему миру исчисляется сотнями миллионов евро.

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