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Новый природный парк появится в Ростовской области к 2022 году

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К 2022 году в Ростовской области будет построен новый природный парк. Он появится в прибрежной зоне реки Темерник.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на сайт областного правительства, в 2017 году были завершены работы по очистке русла Темерника. Со дна были подняты более 500 т ила и около 130 т различного мусора. В общей сложности было очищено 7,6 км русла. Теперь перед Ростовом стоит задача обустроить зону согласно плану до указанного периода.

По проекту на берегу появятся пешеходные и велодорожки, будет высажено более 3 тыс. деревьев. Там же построят лодочные станции и установят развлекательные заведения. Кроме того, планируется возведение двух церквей — Армянской Апостольской и Русской православной.

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