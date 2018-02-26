Британский боксер скончался в больнице после выигранного боя

В Великобритании после поединка скончался 31-летний боксер Скотт Вестгарт. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

В субботу, 24 февраля, в Донкастере прошел вечер бокса, в рамках которого Вестгарт встречался с Дэком Спэлманом и одержал победу.

После поединка спортсмен успел дать интервью журналистам, после чего почувствовал недомогание и упал в обморок. Он был госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг. Позднее стало известно о его кончине. Что привело к смерти спортсмена, пока неизвестно, пишет Mirror.

Для Вестгарта это поединок должен был стать последним в любительском боксе. Спортсмен готовился к началу профессиональной карьеры.

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