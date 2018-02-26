Драмтеатры Комсомольска и Тамбова поменяются местами

Драматические театры Комсомольска и Тамбова поменяются местами этим летом в рамках федерального проекта «Большие гастроли-2018».

Этим летом, ориентировочно в середине июня, комсомольский Драматический театр уедет на гастроли в Тамбов, а тамбовский Драмтеатр, в свою очередь, приедет в Комсомольск, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Директор комсомольского Драмтеатра Елена Шабовта рассказала, что театр давно не выезжал на гастроли за пределы Хабаровского края и теперь, при появившейся возможности, покажет зрителям из Тамбова постановки «Женитьба», «Палата бизнес-класса», а маленькие театралы смогут поприсутствовать на спектакле «По щучьему велению».

Своеобразный обмен стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли – 2018». По условиям программы проезд театральной труппы и перевозка необходимого атрибута, например, декораций, оплачивается из федерального бюджета.