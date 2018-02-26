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В Кремле дали оценку ситуации вокруг «Русала»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Кремле следят за кадровыми перестановками в компании «Русал», однако не считают возможным вмешательство извне. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Учитывая размер и значимость, социально-экономическую значимость этой компании, конечно же, в Кремле наблюдают за тем, как развивается ситуация с менеджментом. Но тем не менее мы не считаем возможным какое-либо вмешательство извне в отношении акционеров, ибо это действительно отношения юридических лиц, которые являются акционерами компании», — отметил Песков.

Ранее портал iz.ru писал, что гендиректором ОК «Русал» 23 февраля была назначена бывший финансовый директор компании Александра Бурико. Занимавший этот пост Владимир Соловьев назначен гендиректором группы компаний En+ Group. Он также станет президентом «Русала» вместо Олега Дерипаски.

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