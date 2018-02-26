Тарпищев назвал возможные сроки восстановления членства ОКР в МОКе

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлено до конца февраля, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

По словам чиновника, последние допинговые проверки тестов хоккеистов и лыжниц будут проведены в ближайшее время. «Если проблем не будет, то автоматом будет решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Всех [остальных] уже проверили, всё чисто», — цитирует «РИА Новости» заявление Тарпищева.

После этого Россия вновь может стать полноправным членом олимпийского движения, вернув флаг и государственную символику.

При этом Тарпищев подчеркнул, что положительные допинг-пробы российских атлетов Надежды Сергеевой и Александра Крушельницкого на ОИ-2018 в Пхенчхане усложнили процесс восстановления ОКР, передает НСН.

По словам известного певца и спортивного болельщика Валерия Сюткина, эмоционально хоккей все оправдал. «Понятно, что допинг, все эти скандалы выбили нас, конечно. Жалко спортсменов, конечно, потому что понятно, что в основном не их эта вина. Но в целом, я думаю, мы достойно вышли из этого непростого положения», — цитирует исполнителя BFM.RU.

Напомним, МОК дисквалифицировал ОК РФ и отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее 5 декабря. Соответствующее решение было принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе во время Олимпийских зимних игр в Сочи».