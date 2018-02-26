Прямой эфир
Сюжет:

Тарпищев назвал возможные сроки восстановления членства ОКР в МОКе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлено до конца февраля, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

По словам чиновника, последние допинговые проверки тестов хоккеистов и лыжниц будут проведены в ближайшее время. «Если проблем не будет, то автоматом будет решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Всех [остальных] уже проверили, всё чисто», — цитирует «РИА Новости» заявление Тарпищева.

После этого Россия вновь может стать полноправным членом олимпийского движения, вернув флаг и государственную символику.

МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за гимн
В Олимпийском комитете с пониманием отнеслись к патриотическому жесту сборной из России

При этом Тарпищев подчеркнул, что положительные допинг-пробы российских атлетов Надежды Сергеевой и Александра Крушельницкого на ОИ-2018 в Пхенчхане усложнили процесс восстановления ОКР, передает НСН.

По словам известного певца и спортивного болельщика Валерия Сюткина, эмоционально хоккей все оправдал. «Понятно, что допинг, все эти скандалы выбили нас, конечно. Жалко спортсменов, конечно, потому что понятно, что в основном не их эта вина. Но в целом, я думаю, мы достойно вышли из этого непростого положения», — цитирует исполнителя BFM.RU.

Напомним, МОК дисквалифицировал ОК РФ и отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее 5 декабря. Соответствующее решение было принято после выявления «системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в том числе во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карелин признал верным решение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде
Захарова рассказала о росте национального самосознания после запретов на символику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017