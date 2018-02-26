35 млн рублей потратят в Севастополе на выплаты к 9 Мая

Власти Севастополя обсудили индексацию традиционных социальных выплат, приуроченных ко Дню Победы, в бюджете города заложена сумма 35 млн рублей.

К 9 мая различные категории участников Великой Отечественной войны получат около 11 тыс. рублей. Сумму проиндексировали по сравнению с прошлым годом на 5,5%. Эти деньги будут выделяться из бюджета Севастополя. Еще одна выплата по соглашению с правительством Москвы поступит из столичного бюджета, пишет ИА SevastopolMedia. Участники ВОВ получат 5 тыс. рублей.

Сообщается, что помощь от правительства Москвы получат около 3 тыс. человек, а социальные выплаты из бюджета Севастополя положены примерно 15 тыс. человек.