Житель Брянской области построил гигантский танк из снега

Скульптуру в виде танка из снега построил житель поселка Белые Берега в Брянской области.Фото его работы появились в одной из социальных сетей.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, мужчине в построении танка гигантских размеров помогал сын. По словам Максима Ребика, идея изваять из снега военную технику пришла ему еще в 2016 году, когда он сидел дома со сломанной ногой и играл в Wot.

Пользователи интернета активно комментируют изображение. Скульптуру уже прозвали «танковик» и предложили поставить транспортное средство на учет в ГИБДД.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что заключенные исправительной колонии в Омске слепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса «Тополь-М».