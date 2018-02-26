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Совфед направил письмо с просьбой изменить требования к банкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Федерации Федерального собрания РФ направил письмо к председателю Правительства Дмитрию Медведеву с просьбой изменить новые требования к уровню рейтинга и капитала банков.

Как сообщает «РИА Новости», требования касаются только тех банков, в которых размещаются средства федерального бюджета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин рассказал, как уже в 2018 году можно будет ускорить процесс получения кредитов на покупку квартир с помощью того, что банки смогут получать из Росреестра справки о правах на недвижимость россиян в электронном виде.

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