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Россия надеется на развитие торгово-экономических отношений с Португалией

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Россия рассчитывает на развитие торгово-экономических отношений между Москвой и Лиссабоном. Об этом на открытии переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, у ведомства есть много перспектив и планов для развития инвестиционного и экономического сотрудничества, а также для гуманитарного взаимодействия и повышения туристических обменов. Также Лавров отметил, что стороны имеют обоюдную заинтересованность в межпарламентских контактах.

Глава португальского МИДа в свою очередь заявил, что для них важны политические консультации с Россией и стратегическое мнение российской стороны по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Также Аугушту Сантуш Силва заявил, что готов предоставлять знания о Латинской Америке и Африке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своей шведской коллегой Маргот Вальстрём и обсудил с ней урегулирование в Сирии.

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