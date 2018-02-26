Около 11 тыс. голландских тюльпанов вырастили к 8 Марта в Хабаровске

Около 11 тыс. голландских тюльпанов сорта «Триумф» вырастил «Горзеленстрой» к Международному женскому дню в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Горзеленстроя» вырастили и срезали первые партии голландских тюльпанов «Триумф». Партия состоит из восьми разных оттенков и уже отправлена заказчикам. В общей сложности к 8 Марта было выращено около 11 тыс. тюльпанов, сообщает Vostokmedia.

Как рассказал директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв, их предприятие уже четыре года занимается выращиванием голландских тюльпанов и за это время сотрудники смогли освоить разнообразные тонкости культивирования этого растения.

После празднования 8 Марта специалисты «Горзеленстроя» планируют высадить порядка 700 тыс. цветов, из которых 450 тыс. по муниципальному заказу, а остальные — по заявкам разнообразных городских предприятий. Первые из них украсят клумбы, кашпо и другие конструкции к 9 Мая, а остальные высадят к Дню города.

Отмечается, что, помимо тюльпанов, будут высажены колеусы, петунии, бегонии, канны и тагетесы. В этом году в городе планируется высадить еще 3,2 тыс. разнообразных деревьев и кустарников.