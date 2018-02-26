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Роддом выплатит 700 тыс. рублей за смерть женщины и ребенка в Омске

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Родственники роженицы, которая умерла при родах в Омске по вине врачей, отсудили у медицинского учреждения компенсацию в размере 700 тыс. рублей.

Гражданский иск родственники подали после того, как заместитель главного врача была признана виновной в оказании ненадлежащей помощи, которая по неосторожности привела к смерти пациентки. В судебных заседаниях принимали участие представители прокуратуры. Они указали, что летом 2015 года медики приняли меры по стимуляции родовой деятельности у женщины, но результата это не дало, и врачи продолжили роды естественным путем. В результате женщина и ее ребенок скончались, пишет ИА «Город55».

Суд учел прокурорское заключение и постановил взыскать с роддома 520 тыс. рублей в пользу матери погибшей и 180 тыс. рублей в пользу супруга.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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