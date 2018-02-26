Болельщики помогли с уборкой снега на самарском стадионе «Металлург»

На стадионе «Металлург» в Самаре уборкой снега занялись болельщики. Стадион готовят к матчу ¼ финала кубка России по футболу. 28 февраля «Крылья Советов» будут играть со «Спартаком».

Как сообщает НИА «Самара», клубу в расчистке снега с трибун помогли болельщики с активного сектора поддержки. В общей сложности в работах приняли участие около 20 человек. Уборка будет продолжаться сегодня и завтра. Ранее свою помощь предложили студенты региональных вузов, с которыми у клуба подписано соглашение о сотрудничестве.

Между тем в городе идет строительство стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018. На куполе стадиона началась укладка поликарбонатного покрытия. Строительство стадиона планируется завершить к 30 марта.