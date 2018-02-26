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Туристов спасли из снежного плена с турбазы в Сахалинской области

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Группу туристов спасли из снежного плена с турбазы в селе Новоселове Томаринского городского округа Сахалинской области, сообщает пресс-служба администрации Томари.

Вчера, 25 февраля, группа туристов из 14 человек совершила на снегоходах восхождение на гору Спамберг. Но на обратном пути выяснилось, что из-за прошедшего снегопада дорогу сильно засыпало и покинуть турбазу не представляется возможным, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ТАСС.

Сегодня утром на место была отправлена специальная техника, которая к середине дня уже смогла расчистить дорогу и возобновить дорожное сообщение.

Обильные снегопады принес в эти выходные на Сахалин циклон. Так, в субботу, 24 февраля, в аэропорту Южно-Сахалинска несколько рейсов были задержаны в связи с погодными условиями, а из-за шторма в Татарском проливе была закрыта паромная переправа.

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