Жители Владивостока могут установить новую дату начала учебного года

Родители и школьники во Владивостоке примут участие в референдуме, на котором проголосуют за или против идеи переноса начала учебного года на 15 сентября.

Общественное обсуждение «Школьный референдум» состоится во всех образовательных учреждениях города. На рассмотрение будет вынесено два вопроса, Первый касается смещения на полмесяца начала учебного года, второй посвящен переходу с бумажных учебников на электронные.

Ответить на вопросы могут все желающие. Причем родителям и детям не обязательно идти в «свою» школу, можно проголосовать в ближайшей от дома, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснили в управлении образования, вопросы сформулированы по инициативе преподавателей, родителей и самих учащихся. Решение по ним будет принято до конца 2018 года.