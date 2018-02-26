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Около 40 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Канаде

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Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr.
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Около 40 человек пострадали в результате крупной дорожно-транспортной аварии с двумя туристическими автобусами на юго-западе Канады. Об этом сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел на автостраде близ канадского города Хоуп в провинции Британская Колумбия 25 февраля. По предварительным данным, участниками ДТП стали два туристических автобуса, несколько легковых автомобилей и две фуры.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с серьезными травмами. Местные жители утверждают, что крупные аварии здесь случаются довольно часто, так как дорога на подъеме от снега становится скользкой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на трассе Кизильское–Бреды в Челябинской области в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

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