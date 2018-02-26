Омичи смогут отправиться по легендарным местам походов Ермака

В Омске начинается проект «Мир глазами омичей». В его рамках жители города смогут увидеть самые интересные места планеты, не вставая с кресла. Так, в ближайшее время им предложат отправиться в путешествие по легендарным маршрутам походов Ермака.

Как сообщает РИА «Омск-информ», проект поддерживает Русское географическое общество. В Доме кино планируются встречи с членами регионального отделения общества, после которых пришедшие смогут посмотреть фильмы об экспедициях.

Так, в фильме про Ермака рассказывается о походе исследователей в 2012 году. Он проходил по территории Тюменской и Омской областей. Путешественники ставили перед собой задачу найти места населенных пунктов конца XVI века, которые были отмечены в сибирских летописях и на картах Семена Ремезова. Кроме того, они устанавливали русло Иртыша, которое было во время походов Ермака.

В департаменте культуры администрации Омска уточнили, что встречи с исследователями и показы фильмов об их путешествиях будут проходить в Доме кино каждый месяц. Вход на мероприятия будет свободным.