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Более 4,7 тыс. л нелегальной водки изъяли в Новосибирской области

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Цех по производству нелегального алкоголя обнаружила в Новосибирском районе Новосибирской области, фальсификат организаторы распространяли на рынках региона.

Цех работал в поселке Каменка. При обыске полицейские обнаружили две линии розлива спиртосодержащей продукции, а также 7,6 тыс. бутылок с этикетками различных водочных марок, сообщает сайт vn.ru.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По подозрению в организации подпольного цеха задержан 50-летний житель Новосибирска. Известно, что фальсифицированный алкоголь поставлялся на рынки Новосибирска и области. Полицейские устанавливают точные места сбыта.

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