Евросоюз напомнил России, Ирану и Турции о деэскалации в Сирии

Евросоюз напомнил России, Ирану и Турции, что они должны гарантировать деэскалацию, и высказал обеспокоенность активизацией военных действий в Сирии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Перед заседанием глав МИД стран – членов Евросоюза Могерини заявила журналистам, что Россия, Иран и Турция выступают гарантами и несут ответственность за то, чтобы процесс деэскалации произошел. Также она отметила, что министры обеспокоены активизацией военных операций по всей Сирии.

Также она заметила, что Евросоюз выразил беспокойство в связи с турецкой операцией в сирийском Африне. Плановое заседание глав МИД стран – членов ЕС пройдет в Брюсселе в понедельник, 26 февраля. Министры намерены обсудить сложившуюся в Сирии ситуацию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что заместитель министра экономического развития Алексей Груздев на Российско-сирийском бизнес-форуме заявил о готовности российских фармацевтических компаний к поставкам лекарственных препаратов в Сирию.