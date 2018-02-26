Полицейские воссоединили разлучившуюся 30 лет назад семью в Приангарье

Полицейские из Черемхова в Приангарье помогли воссоединиться семье, которая разлучилась более 30 лет назад. Местная жительница потеряла связь со своими братьями в 1987 году, после того как они переехали в Красноярск.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, адрес, по которому братья Тамары Сидоренко проживали в Красноярске, оказался неверным. Женщина безуспешно направляла запросы в различные ведомства и обращалась за помощью на телевидение. Но помочь ей смогли лишь сотрудники органов внутренних дел ее родного города.

Майор полиции Дмитрий Переляев и старший лейтенант полиции Дмитрий Атанов при взаимодействии с коллегами из Железногорска Красноярского края установили место жительства младшего из братьев. Женщина созвонилась с родственниками и уже через неделю смогла с ними встретиться.