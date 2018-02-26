Дикий лесной кот попал в капкан в Амурской области

Дикий лесной кот сильно пострадал от капкана в Мазановском районе Амурской области, информацию об этом разместили на своей странице в Instagram охотуправление области.

Вчера, 26 февраля, в капкане был обнаружен амурский лесной кот. Состояние животного было диагностировано, как тяжелое и было принято решение перевезти его в Благовещенск для оказания квалифицированной помощи, сообщает Амурская служба новостей.

В административном центре области дикое животное успешно прооперировали. Состояние и самочувствие кота оценивается как удовлетворительное, но специалисты утверждают, что в дикую природу он уже вернуться не сможет.

Амурский лесной кот — северный подвид бенгальской кошки, он является редким животным, которое внесено в Красную книгу Приморского края.