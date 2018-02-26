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Число заболевших свиным и гонконгским гриппом растет в ЕАО

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В ЕАО на треть превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей количество больных увеличилось в целом на 14,4%, сообщает сайт Роспотребнадзора по ЕАО.

Как отмечает ИА EAOMedia, с начала эпидемиологического сезона и до 20 февраля было подтверждено 10 случаев гриппа, из них у четырех человек обнаружили грипп типа А (H1N1) pdm-09,  а у трех выявлен вирус типа А(H3N2). Еще у троих нашли грипп типа В.

Ограничительные мероприятия в социальных учреждениях и медицинских организациях введены с 20 февраля. Так, режим карантина действует в главной больнице Еврейской автономной области. Чтобы попасть в больницу, необходимо оформлять специальный пропуск.

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