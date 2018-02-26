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Жители Нижнего Новгорода три недели жалуются на запах нефтепродуктов

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области три недели получает массовые жалобы на запах нефтепродуктов и сероводорода, источник запаха до сих пор не назван.

В эти выходные жалобы поступали с улиц Коминтерна, Ванеева, Страж Революции. Жители жалуются, что чувствуют химический запах. При этом горожане сообщают, что запах пробивается в квартиры, пишет ИА «НьюсНН».

Жалобы поступают не только с территории Нижнего Новгорода, но и из районов области. 12 февраля специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха, но превышений по предельно допустимым концентрациям вредных веществ не выявили. В жилой застройке Нижнего Новгорода уже взяты новые пробы. Роспотребнадзор предлагает провести межведомственное совещание, чтобы установить источник запаха.

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