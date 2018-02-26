Нарушения нашли при строительстве объектов туркомплекса на Сахалине

Специалисты Ростехнадзора нашли нарушения при строительстве объектов на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на Сахалине. В общей сложности было зафиксировано 38 нарушений.

Это касается порядка оформления нормативно-правовых и технических документов. Кроме того, допущены отклонения от проектной документации, которая регламентирует деятельность по строительству опасных объектов.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, выяснилось, что строительство ведется без необходимого разрешения, нет документов на право вырубки леса, квалификация сварщиков и компетенция специалистов сварочного производства, которые заняты на возведении объектов, не соответствуют характеру и виду выполняемых работ. По результатам проверки будут заведены административные дела. Общая сумма штрафов — более 2 млн рублей.

1 февраля сообщалось о том, что на территории комплекса «Горный воздух» на Сахалине тренировки проводили семь членов российской команды по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Там были построены снежные трамплины.