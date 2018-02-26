Сбивший подростков в Новгороде водитель арестован

Новгородский районный суд арестовал водителя, сбившего на прошлой неделе четырех подростков на пешеходном переходе в Новгороде.

Как отмечается в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, 44-летний местный житель решением суда заключен под стражу сроком до 23 марта 2018 года.

Ранее портал iz.ru писал, что вечером 23 февраля на улице Ломоносова в Великом Новгороде 44-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сбил четырех подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он скрылся с места преступления, но был позднее задержан правоохранителями.

В результате ДТП двое детей были госпитализированы с переломом бедра и черепно-мозговой травмой, еще двоих подростков доставили в травмпункт.