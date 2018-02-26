Пляжам в Крыму присвоят порядковые номера

Все пляжи в Крыму будут пронумерованы в 2018 году, это необходимо для максимально быстрого реагирования оперативных служб на различные ситуации.

В министерстве курортов и туризма уточнили, что в этом году будут действовать новые нормативные требования к пользователям пляжей. Администрациям муниципалитетов рекомендовано ввести единую нумерацию пляжей, номера вместе с графическими материалами и точными данными о местоположении пляжа нужно передавать в оперативные службы, пишет ИА «Крыминформ».

В 2017 году на территории Крыма с разрешительными документами работало 387 пляжей. В 2018 году их число будет увеличено до 450. Все строительные и ремонтные работы на пляжах должны завершиться до 1 мая, к сезону пляжи откроются до 1 июня. К этому же сроку нужно организовать дежурство спасателей и медицинских работников.