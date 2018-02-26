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Бесплатные няни начали работать в Башкортостане

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Фото: Global Look Press/Janie Airey
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Родителям в Уфе предложили услуги бесплатных нянь, которые дважды в неделю могут посидеть с ребенком.

Услуги по присмотру за детьми не старше трех лет будут предоставляться по заявлению родителей. Документы нужно подавать в отделение социальной помощи семье и детям в Уфе. По данным местной администрации, ребенка можно оставить няне минимум на 165 минут, пишет «МедиаКорСеть».

При этом максимальное время работы няни составляет 195 минут. Воспользоваться услугой можно не более двух раз в неделю. Предоставлять нянь будут организации социального обслуживания населения.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Уфе осудили няню, истязавшую восьмимесячного ребенка. Женщина била младенца и кидала его на диван, так как малыш мешал ей смотреть телевизор. Действия няни родители сняли на скрытую камеру.

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