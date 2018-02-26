Прямой эфир

При взрыве в британском Лестере погибли четыре человека

0
Фото: REUTERS/Darren Staples
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами мощного взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в магазине в британском Лестере, стали четыре человека, сообщила местная полиция.

«Мы подтверждаем, что четыре человека погибли в результате взрыва в Лестере ночью», — приводит ТАСС сообщение полиции.

По ее данным, еще четверо были госпитализированы. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Напомним, вечером в воскресенье по местному времени в небольшом продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд в Лестере прогремел мощный взрыв. После взрыва возник пожар, в результате которого здание почти полностью выгорело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о четырех пострадавших при взрыве в английском Лестере
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в английском Лестере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017