При взрыве в британском Лестере погибли четыре человека

Жертвами мощного взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в магазине в британском Лестере, стали четыре человека, сообщила местная полиция.

«Мы подтверждаем, что четыре человека погибли в результате взрыва в Лестере ночью», — приводит ТАСС сообщение полиции.

По ее данным, еще четверо были госпитализированы. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Напомним, вечером в воскресенье по местному времени в небольшом продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд в Лестере прогремел мощный взрыв. После взрыва возник пожар, в результате которого здание почти полностью выгорело.