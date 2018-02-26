16-летнюю девочку нашли мертвой после интернет-знакомства в Энгельсе

Ученица колледжа в Саратовской области умерла из-за серьезного обморожения после встречи с парнем, с которым за три дня до этого познакомилась в интернете.

Девочка была найдена живой на пустыре в Энгельсе, она скончалась из-за сильного обморожения в реанимации. В ходе проверки установлено, что накануне вечером она встречалась с 25-летним парнем, с которым ученица познакомилась через интернет. Со слов нового знакомого, они провели на пустыре около 2–3 часов, а потом разошлись в разные стороны. По предварительной версии, несовершеннолетней стало плохо, она упала и не смогла подняться, в итоге пролежала на пустыре всю ночь, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По факту смерти девушки ведется следственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают, употребляла ли несовершеннолетняя алкоголь.