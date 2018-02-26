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Путин поздравил писателя Проханова с 80-летием

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил Александра Проханова с юбилеем. Писателю и общественному деятелю исполнилось 80 лет.

«Вы прошли большой профессиональный путь, нашли свое призвание в публицистике, активной общественной, литературной и журналистской деятельности. Всегда сохраняли приверженность своим гражданским принципам и идеалам», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме. Российский лидер пожелал Проханову здоровья и реализации всех намеченных планов.

Советский и российский писатель, сценарист, журналист и общественный деятель Александр Проханов является автором романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Господин Гексоген», «Теплоход «Иосиф Бродский» и др. С 1993 года Проханов возглавляет редакцию газеты «Завтра». 

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