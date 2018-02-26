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Львица Кира без документов задержана в аэропорту Хабаровска

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В аэропорту Хабаровска была задержана полугодовалая львица по кличке Кира. Она прибыла авиарейсом из Пензы.

ИА AmurMedia в краевом управлении Россельхознадзора рассказали, что у животного,  не было ветеринарно-сопроводительных документов.

Выяснилось, что львица направлялась в город Зея Амурской области частному владельцу. Она чипирована, но непонятно, является Кира переносчиком болезней. Почему у нее не оказалось необходимых бумаг, пока неизвестно.

Кира будет задержана до тех пор, пока ее хозяева не предоставят запрашиваемые документы. По факту случившегося заведено административное дело.

17 февраля портал iz.ru сообщал о том, что в зоопарк Екатеринбурга передали редких рептилий и амфибий, изъятых у пассажира в аэропорту Кольцово еще осенью 2017 года. Мужчина, пытавшийся их ввезти, был задержан.

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