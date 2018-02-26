Неизвестные открыли огонь по людям в центре Пуэрто-Рико

Как минимум пять человек погибли, еще один ранен в результате стрельбы в городе Комерио в центре острова Пуэрто-Рико. Неизвестные открыли огонь из машины по людям на одной из центральных улиц, а затем скрылись.

По данным агентства EFE, при нападении огнестрельное ранение получил 17-летний молодой человек, он был госпитализирован. Официальные версии мотивов преступления и его исполнителей пока не обнародованы.

Отмечается, что это уже третье подобное нападение в Пуэрто-Рико с начала года.