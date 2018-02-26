В Узбекистане разыскивается мужчина за присвоение $580 тыс.

Житель Самаркандской области разыскивается правоохранительными органами Узбекистана по подозрению в присвоении $580 тыс., которые были выданы ему на организацию поставок изюма в ОАЭ и Китай. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительным данным, мужчина вошел в доверие к одному из частных предпринимателей в Ташкенте и пообещал, что организует экспорт изюма в ОАЭ и Китай. Однако, забрав у потерпевшего сумму в $580 тыс., он скрылся.

На данный момент удалось установить, что подозреваемый является гражданином Узбекистана 1983 года рождения и проживает в Самаркандской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.