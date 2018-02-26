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Россиянин пойман на границе Казахстана с РФ с партией из 90 щеглов

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Россиянин задержан пограничниками Казахстана при попытке нелегально вывезти в Россию крупную партию декоративных щеглов, сообщили в пресс-службе пограничной службы комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

«Задержанный следовал из России в Казахстан на автомобиле Kia. При досмотре транспорта обнаружены 90 особей декоративных птиц — щеглов», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Пограничники отметили, что у задержанного не было документов на перевозку пернатых. Нелегальный груз декоративных птиц был обнаружен на пункте пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда.

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