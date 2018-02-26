Samsung представила новую функцию смартфонов Galaxy

Южнокорейская группа компаний Samsung представила новые модели флагманского смартфона Galaxy S9 и S9+ и рассказала о новшествах в функциях.

Samsung рассказали о новой функции — создание «селфимоджи», которые пользователи смогут создавать сами, чтобы сделать смайлик похожим на себя, наделить похожим поведением и даже голосом.

Данная функция основана на алгоритме машинного обучения. Система изучает 2D-изображение пользователя, фиксирует около 100 параметров его лица и создает персонализированную 3D-модель с похожей мимикой.

Как сообщает «Газета.ру», новые модели также получили «самую совершенную» камеру, объектив которой снабдили двойной диафрагмой и функциями для съемки при низком освещении. Скорость съемки новой камеры составит 960 кадров в секунду.

Смартфон появится в продаже в России с 16 марта. Он будет представлен в трех цветовых вариантах: ультрафиолет, титан и черный бриллиант. Предзаказ на новые модели открыт с 25 февраля. Цена варьируется от 59 тыс. 990 рублей до 74 тыс. 990 рублей в зависимости от комплектации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британская автокомпания Jaguar Land Rover выпустила водонепроницаемый смартфон Explore на базе Android 7.0 Nougat с десятиядерным процессором MediaTek Helio X27 и двойной камерой стоимостью €600.