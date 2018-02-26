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В Киргизии задержали объявленного в международный розыск выходца из СНГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии задержали в Бишкеке гражданина одной из стран СНГ, находящегося в международном розыске. Об этом говорится в сообщении госкомитета.

«В ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызстана лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений, в городе Бишкеке задержан иностранный гражданин», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Задержанному 44 года, его разыскивают по подозрению в антиконституционной и деструктивной деятельности. Выходца из СНГ передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ранее портал iz.ru писал, что в Польше следователи задержали подозреваемого в киберпреступлениях 44-летнего гражданина Украины. За распространение вредоносных программ ему грозит 30 лет лишения свободы.

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