В Киргизии задержали объявленного в международный розыск выходца из СНГ

Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии задержали в Бишкеке гражданина одной из стран СНГ, находящегося в международном розыске. Об этом говорится в сообщении госкомитета.

«В ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Кыргызстана лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений, в городе Бишкеке задержан иностранный гражданин», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Задержанному 44 года, его разыскивают по подозрению в антиконституционной и деструктивной деятельности. Выходца из СНГ передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ранее портал iz.ru писал, что в Польше следователи задержали подозреваемого в киберпреступлениях 44-летнего гражданина Украины. За распространение вредоносных программ ему грозит 30 лет лишения свободы.