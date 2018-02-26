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Небольшой снег и -16 градусов ожидается в Москве в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность, местами небольшой снег и мороз ожидается в Москве в понедельник днем, говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометра покажут от –14 до –16 градусов. Возможна гололедица. В Подмосковье температура может опуститься до –18 градусов.

Ветер будет северный, северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В ночь на вторник в Москве ожидается от –22 до –24 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики обещают москвичам аномальные холода в начале весны. 1 марта ожидаются морозы до –20 градусов, по области — до –22. 

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