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Американские СМИ назвали низким результат США на Олимпиаде

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборная команда США не оправдала ожиданий и надежд американских болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет Washington Post. В заголовок материала, в котором отмечено, что США были представлены самой большой делегацией в истории Игр, вынесены именно эти слова, передает ТАСС.

Авторы статьи отмечают, что сборная американских спортсменов завершила выступления с 23 медалями, показав самый низкий результат с 1998 года. Тогда сборная США привезла с Игр 13 наград, напоминает «Газета.ру».

«Три страны обошли их (спортсменов из США. — Ред.) в командном зачете в Пхенчхане — Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29)», — обращают внимание журналисты. Отмечается, что на Игры в Южную Корею отправилась самая многочисленная сборная в истории зимних Игр — 241 спортсмен, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что статья в New York Post, посвященная триумфальной победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, вышла под названием «Команда без страны завоевала хоккейное золото».

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