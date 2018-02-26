Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести
Число пострадавших в результате мощного взрыва в английском городе Лестер возросло с четырех до шести, рассказали в городской медслужбе.
Все они находятся в Королевской больнице Лестера. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, указывает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел в небольшом продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд вечером 25 февраля. В здании начался сильный пожар, оно выгорело почти полностью.
На месте работают правоохранители и экстренные службы. По словам стражей порядка, признаков теракта пока не выявлено, поэтому местных жителей попросили воздержаться от спекуляций на эту тему.