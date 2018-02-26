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Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Terry Harris
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Число пострадавших в результате мощного взрыва в английском городе Лестер возросло с четырех до шести, рассказали в городской медслужбе.

Все они находятся в Королевской больнице Лестера. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, указывает ТАСС.

Мощный взрыв прогремел в небольшом продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд вечером 25 февраля. В здании начался сильный пожар, оно выгорело почти полностью. 

На месте работают правоохранители и экстренные службы. По словам стражей порядка, признаков теракта пока не выявлено, поэтому местных жителей попросили воздержаться от спекуляций на эту тему.

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