Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести

Число пострадавших в результате мощного взрыва в английском городе Лестер возросло с четырех до шести, рассказали в городской медслужбе.

Все они находятся в Королевской больнице Лестера. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, указывает ТАСС.

Мощный взрыв прогремел в небольшом продовольственном магазине на улице Хинкли-роуд вечером 25 февраля. В здании начался сильный пожар, оно выгорело почти полностью.

На месте работают правоохранители и экстренные службы. По словам стражей порядка, признаков теракта пока не выявлено, поэтому местных жителей попросили воздержаться от спекуляций на эту тему.