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Россиян предупредили об эпидемии дифтерии в Йемене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии дифтерии в Йемене, граждан РФ просят при планировании поездок учитывать эту ситуацию.

Как сообщается на сайте ведомства, наиболее пострадали области Ибб и Ходейда, а с начала августа в стране от дифтерии погибло 62 человека.

«По данным Министерства здравоохранения Йемена, на 20 февраля 2018 года с начала эпидемии дифтерии в стране в августе 2017 года зарегистрировано свыше 930 случаев заболеваний, из которых 62 — со смертельным исходом», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Минздрав Йемена с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимает меры для ликвидации очагов заболевания.

Накануне Роспотребнадзор проинформировал о вспышке брюшного тифа в Пакистане, а 23-го сообщалось о вспышке сальмонеллеза в 20 американских штатах.

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